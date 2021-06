Jenas Trainer Dirk Kunert wechselte zur zweiten Halbzeit gleich fünf frische Spieler ein. Auf dem Platz selbst passierte jetzt aber nicht mehr viel. Jena schonte sich bereits für das Endspiel am kommenden Mittwoch in Meuselwitz, blieb dennoch klar überlegen. Saalfeld wehrte sich, so gut es ging. Ärgerlich: Der eingewechselte Dominik Bock verletzte sich bei einem harmlosen Zweikampf am rechten Knie und konnte nicht weiterspielen. Kurz vor Schluss gelang Jena doch noch der vierte Treffer, als Marius Grösch einen Elfmeter in der 87. Minute sicher ins linke Eck verwandelte.

Dominik Bock muss verletzt raus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK