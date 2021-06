Wer beim Drei-Klassen-Unterschied im zweiten Halbfinale mit einer klaren Angelegenheit gerechnet hatte, wurde getäuscht. Mit starkem Forechecking beeindruckte der Kreisoberligist aus Jena den FC An der Fahner Höhe. Gäste-Coach Tobias Busse hatte seinen Gegenüber Steffen Geisendorf schon vor der Partie als "ausgebufften Trainer" bezeichnet – doch das kam mehr zur Geltung als erwartet. Der Oberligist wirkte durchaus überrascht von der guten Organisation des Herausforderers. Man spürte förmlich, wie es mehr und mehr anfing, in den Köpfen der FCFH-Kicker zu rattern. Genau in dem Moment fiel auch die Führung. Nach Balleroberung im vordersten Spielfelddrittel schob Sören Bittner die Kugel ganz gezielt unten flach in die linke Ecke zur 1:0-Führung (35.). Als alles auf einen Pausenvorsprung hindeutete, stieg 2,05-Meter-Mann Artur Machts nach einer Ecke am höchsten und nickte aus dem Nichts zum 1:1-Pausenstand ein.

So wie die erste Hälfte aufgehört hatte, ging es auch im zweiten Durchgang los! Mit dem ersten Angriff gab’s die zweite Führung für den Außenseiter: Szymon Kowalik blieb ganz cool, legte sich den Ball frei vorm Keeper nochmal vom einen auf den anderen Schlappen und versenkte den Ball locker zum 2:1 im Netz (47.). Danach zeigte der Oberligist eine deutliche Reaktion. Nach zwei Warnschüssen war es erneut ein Standard, der zum Torerfolg verhalf. Im Anschluss an einen Freistoß von der rechten Seite bugsierte Alexander Wyrowski den Ball mitten im Zweikampf unglücklich ins eigene Tor – 2:2 (55.). Der Klassenunterschied reduzierte sich außer der größeren Gefahr bei Standards vor allem auf den physischen Bereich. So drückten die FCFH-Kicker auf die Führung und scheiterten durch El-Hajj am Außenpfosten ( 63.).



Der Kräfteverschleiß beim Achtligisten war durch das straffe Pokalprogramm mit Spielen alle drei Tage am Ende aber zu hoch. Im letzten Moment der Partie köpfte Dimo Raffel die Gäste wieder nach einer Ecke zum 3:2-Sieg. Ironie des Schicksals: Raffel gewann vor acht Jahren schon einmal mit Schott Jena sensationell den Thüringenpokal und spielte danach in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Hamburger SV (0:4). Jetzt steht nur noch das Finale gegen Carl Zeiss Jena am Mittwoch (18 Uhr) zwischen dem Matchwinner und seiner zweiten DFB-Pokalteilnahme. Da ist der FCFH allerdings Außenseiter – sowie beim 2:1-Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt.