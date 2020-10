Julius König und Michael Merhawi setzten mit ihren Abschlüssen früh die ersten Duftmarken (3./5.). Der Gastgeber hielt defensiv dennoch gut mit und lauerte auf Konter. Mit fortlaufender Spieldauer erhöhte der VfL aber den Druck und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung: Luca Shubitidze wurde im Strafraum nicht konsequent vom Ball getrennt, so landete die Kugel vor den Füßen von Nils Bolz, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte zu vollenden (33.). Kurz darauf hätte der Stürmer sogar nachlegen können, scheiterte aber freistehend an den eigenen Nerven (40.).

Giorgaki Tsipi und Julius König bejubeln den Treffer zum 3:0. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK