In der Halbzeit gab es mehrere Wechsel, die dem Spielfluss nicht unbedingt gut taten. So kam der FCM letztlich nur noch zu zwei weiteren Treffern: In der 58. Minute hielt Roczen erneut den Fuß in einem Pass von außen, in der 65. Minute verwandelte Gjasula einen Foulelfmeter sicher ins linke Eck. Zum Ende hin nahm das Spielniveau immer weiter ab und der Außenseiter kam noch zu einer Chance durch die einzige Spitze Roman Arndt, die einen Freistoß knapp über die Latte schoss (88.). Bei den Gastgebern war nach Abpfiff dennoch wohl niemand unzufrieden, da man sich gegen den Drittligisten achtbar schlug.