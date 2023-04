Das Tor des Tages fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Für die deutlich überlegenen Wernigeröder traf Bocar Baro in der 94. Minute. Der Mittelstürmer spielte nach Zuspiel in den Strafraum Bitterfeld-Torhüter Nicholas Waite aus und traf in linke untere Eck. Kurz zuvor hatte Baro bereits eingenetzt, sein Tor in der 89. Minute war allerdings noch wegen eines Foulspiels abgepfiffen worden.