Auch nach der Pause blieb der HFC zunächst schuldig. So hatte Gino Dörnte erneut den Ausgleich auf dem Fuß, brachte Gebhardt mit seinem Kullerball trotz aussichtsreicher Position aber nicht in Bedrängnis (49.). Auch Halle mühte sich offensiv weiter vergeblich ab. Entweder stand ein Wernigeröder Abwehrbein im Weg oder die letzte Präzision fehlte, wie bei Bolykis Pfostenschuss, der einen krassen Fehler in der Hintermannschaft des Oberligisten nicht ausnutzen konnte (67.). So blieb es ein Spiel mit dem Feuer: Dörntes Flanke konnte der eingewechselte und völlig freistehende Elia Friebe volley nicht verwerten (72.).