Das 0:2 konnten sie dann aber nicht verhindern. HFC-Mittelstürmer Dominik Steczyk marschierte in der 19. Minute durch die ESG-Abwehr, legte quer zu Tunay Deniz, der ins leere Tor einschob. Trotzdem spielten die Gastgeber weiterhin mutig auf, nur in der Offensive wollte wenig gelingen. Glück hatte dann das "Lok"-Team in der 33. Minute, als Nietfeld den Ball statt in die Maschen an den Pfosten des ESG-Gehäuses köpfte.