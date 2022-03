Der FCM ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, diese Partie seriös angehen zu wollen. Die Titz-Elf schnürte den BSV ein und kam immer wieder zu Chancen. Die beste ließen die Gastgeber zunächst noch ungenutzt: Nach einem Foul von Vincent Mustapha an Sirlord Conteh trat Connor Krempicki zu einem Strafstoß an: Den schoss er allzu lässig, Ammendorfs Torwart Norbert Guth konnte retten. Der 37-Jährige avancierte im Laufe der ersten 45 Minuten ohnehin zum besten Gästeakteur.