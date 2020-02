In dieser passierte lange Zeit nichts. Beide Mannschaften arbeiteten defensiv diszipliniert und ließen nahezu nichts zu. Nach 115 Minuten sorgte Halberstadt dann für die Entscheidung. Ein eigentlich ungefährlicher Ball vom rechten Flügel landete bei Löder im Strafraum, der den Ball stark mit der Brust verarbeite und per Dropkick im Tor unterbrachte. Am Ende gewannen die Halberstädter nicht unverdient mit 2:1 gegen erneut enttäuschende Hallenser. Die Krise des Halleschen FC erreicht einen neuen Höhepunkt.

Torsten Ziegner (Halle): "Glückwunsch an Halberstadt zum Erreichen der nächsten Runde. Ich bin sauer. Nicht weil wir das Spiel verloren haben, das gehört zum Fußball. Wir haben heute keine Einstellung zum Spiel gefunden. Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen gegen eine Mannschaft, die alles reingeworfen hat. Als Drittligist sollte man mit einer Führung in so einem Auswärtsspiel nicht so fahrlässig umgehen. Wir haben uns in der Defensive immer wieder selber in Probleme gebracht. So brauchen wir uns nicht beschweren, wenn wir den Ausgleich kriegen. Ich habe ein intensives und faires Spiel gesehen von allen Beteiligten. Wir haben aktuell eine Scheiß-Phase in Halle und wir werden daran arbeiten, dass wir aus dieser Krise rauskommen."