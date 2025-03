Beide Teams begannen schwungvoll und suchten den Weg nach vorn. Die erste Chance nutzten die Gastgeber zur Führung durch Niclas Buschke (10.), der nach einem langen Ball überlegt am VfB-Keeper Niclas Busch einschob. Sangerhausen zeigte sich nach dem Rückstand wenig beeindruckt und kam in der 16. Minute zum Ausgleich. Dabei bestrafte Weick als lachender Dritter ein Missverständnis zwischen Florian Stark und Keeper Philipp Poser. In der 40. Minute hatte Buschke das 2:1 auf dem Fuß, doch seinen Schuss blockte sein Mitspieler Lukas Breda. Auch die Gäste hatten drei Minuten später die Chance zur Führung, doch eine Direktabnahme von Schneider landete an der Querlatte.