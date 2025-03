In der Anfangsphase hatten beide Mannschaften Probleme mit dem holprigen Geläuf im Stadion am Zoo. Der HFC versuchte es mit vielen hohen Bällen. Es dauerte bis zur 15. Minute ehe der erste Torschuss fiel. Marius Hauptmann vom HFC zog von der rechten Strafraumkante ab, scheiterte aber an VfL-Keeper Julius Schmid.