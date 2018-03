Die beste HFC-Chance in der ersten Hälfte hatte dann Matthias Fetsch nach Flanke von Toni Lindenhahn und Kopfballablage von Landgraf - aber ein ganzes Stück über die Latte (21.). Die Partie verflachte dann etwas, bis ein Konter über Kapitän Marius Sowislo bei Düker landete, der die Kugel über Schnitzler ins Tor hob. Auch Tobias Müller konnte nicht mehr retten. (42.). Mit einer etwas glücklichen Magdeburger Führung ging es in die Pause.

Jens Härtel (Magdeburg): "Sind glücklich, dass Spiel gewonnen zu haben. Haben erste Halbzeit gute Chancen heraus gespielt. Mit viel Leidenschaft gekämpft, nicht unverdient gewonnen. Können jetzt positiv in die nächsten Wochen schauen. Präzision war heute nicht immer gegeben, konnten trotzdem das wichtige Tor erzielen."

Rico Schmitt (Halle): "Hatten in der ersten Halbzeit zuviel Respekt und hatten Angst, das Spiel zu verlieren. Last war für einige Spieler zu groß. In der zweiten Halbzeit haben sie gekämpft. Mittel und das Quäntchen Glück haben gefehlt, um zu gewinnen."