Auf neutralem Rasen in Halberstadt begann Magdeburg dominant und biss sich in der Hallenser Hälfte fest. Baris Atik setzte mit einem Freistoß aus gut 30 Metern, der knapp vorbeirauschte, ein erstes Ausrufezeichen (6.). Auf der Gegenseite hatte der FCM Glück, als ein Foul von Henry Rorig an Julian Derstroff nur vor der Strafraumkante geahndet wurde. Den fälligen Freistoß jagte Jonas Nietfeld über den Kasten (11.). Die Aktion gab dem HFC aber Auftrieb: Derstroff scheiterte nach guter Vorarbeit von Braydon Manu per Schlenzer an FCM-Keeper Morten Behrens (23.), kurz darauf zielte Manu mit einem Distanzstrahl knapp über den Kasten (28.).