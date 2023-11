Halle legte los wie die Feuerwehr: Vier Chancen nach vier Minuten. Dass es danach immer noch 0:0 stand, war erstaunlich. Marco Wolf, Tom Baumgart und zweimal Jonas Nietfeld wurden noch gestört, vergaben oder scheiterten. Beim letzten Abschluss des HFC-Kapitäns Nietfeld, der diesmal im Sturm ran musste, rettete Andy Wendschuch vor der Linie. Nachdem sie die erste Sturmphase überstanden hatten, fanden auch die Gastgeber ins Spiel. Immer wieder wurde die in der 3. Liga sehr wacklige HFC-Defensive früh attackiert.

Bei einem 18-Meter-Abschluss von Union-Angreifer musste Schlussmann Moritz Griesbach seine Klasse zeigen (19.). Zwei Minuten später setzte er einen zweiten Ball knapp daneben. In diesen Minuten schwamm der HFC. Dann konnte sich Halle gegen den Fünftligisten, der aber mutig blieb, befreien. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber Glück, als Verteidiger Alex Zoblofsky die Kugel nach einer Hereingabe von links knapp über den eigenen Kasten bugsierte (45.).

Gäste-Coach Sreto Ristic brachte für den angeschlagenen Tom Baumgart und den gelbverwarnten Enrique Lofolomo Aljaz Casar und Lucas Halangk. Und Sechser Casar, den Ristic wegen einer Gelbsperre bei der nächsten Drittliga-Partie gegen Saarbrücken zunächst nicht gebracht hatte, kurbelte das HFC-Spiel sofort an. Es war ein Standard, der das erste Tor brachte: Tunay Deniz köpfte nach einem Freistoß von rechts aus Nahdistanz ein (55.). Keeper Tom Hermann kam zu spät. Danach hatte der Favorit die Partie im Griff. Der Underdog kam fast nicht mehr durch. Der HFC vergab mehrmals das mögliche 2:0, einmal schoss Joker Meris Skenderovic einen Verteidiger an (88.)

Die schlechte Chancenverwertung hätte sich fast noch gerächt: Sandersdorf kam noch zu ein paar Flanken, in der siebten Minute der Nachspielzeit köpfte Ben Zeigler den Ball noch auf das HFC-Tor. Zeigler ist der Sohn von Kult-Moderator Arnd Zeigler ("Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs").

Titelverteidiger Halle ist in Abwesenheit von Zweitligist Magdeburg sowie von Konkurrenten aus der 3. und 4. Liga der große Favorit auf den FSA-Pokalgewinn. 2023 schlug man im Finale Einheit Wernigerode 1:0. Der Pokalfinalist tritt am Sonnabend bei Blau-Weiß Zorbau an, das ist der vorherige Klub von Ben Zeigler (22).