Noch in der ersten Halbzeit hatte die Partie den Status eines kleinen Fußballfests. Für gute Stimmung sorgten hier vor allem die Spieler des in der sechstklassigen Verbandsliga kickenden Gastgebers: Sie spielten durchaus auf Augenhöhe mit dem HFC und hatten auch die erste dicke Chance des Spiels. Hätte Tadjane Silla seinen sehenswerten Fallrückzieher in der 19. Minute im Tor versenkt, wäre das ein Kandidat für den "Volltreffer der Woche" gewesen. Halle spielte glanzlos, aber die Kopfball-Stafette zum 1:0 durch Elias Löder (32.) konnte sich auch sehen lassen.

Mit der Einwechslung von Niklas Kreuzer zur Pause nahm das Spiel des HFC endlich Fahrt auf. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß machte Löder das 2:0 (52.). Weißenfels kam nun kaum noch zu Entlastungsangriffen, und so war das 3:0 per Kopf durch Alexander Winkler nach einer Kreuzer-Ecke durchaus folgerichtig (72.). Danach kam es zu den Ausschreitungen. In den letzten Minuten der noch mal angepfiffenen Partie traf Kreuzer per Freistoß noch den Pfosten, aber da war die Stimmung im Stadion längst am Boden.