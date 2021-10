Germania Halberstadt kam gut in die Partie und ging nach nur neun Minuten in Führung. Eine Ecke von Nils Schätzle landete bei Patrick Baudis, der den Ball aus halbrechter Position im Strafraum unter die Latte nagelte. Halberstadt übernahm das Kommando und drückte die Hausherren tief in die eigene Hälfte. Immer wieder kam der Regionalligist so zu Chancen, ließen diese aber sträflich liegen. Mit der knappen Halberstädter Führung ging es schließlich in die Pause.