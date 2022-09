Halberstadt-Coach Manuel Rost hatte vor dem Spiel die Ziele seines Teams klar formuliert: Am Ende der Saison wolle man im Endspiel stehen und so eine Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal haben. Entsprechend machte er bei der Aufstellung auch keine großen Experimente und änderte die Startformation lediglich auf drei Positionen.