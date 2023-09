Halle geht nach Standard in Führung

Es war in der ersten Halbzeit eine schweißtreibende Angelegenheit für den Drittligisten, der anrannte, aber (fast) keine Lücke fand. Nach einer dicken Kopfballchance von Tim-Justrin Dietrich nach 80 Sekunden (knapp vorbei) passierte lange Zeit nichts Gefährliches vor dem Tor des Underdogs, der sich weit zurück zog, die Räume eng machte und ab und an zum Konter ausschwirrte. Ein solches schnelles Umschaltspiel hätte beinahe in der elften Minuten die Führung bedeutet, doch Kevin Schäffner kam nicht an Moritz Schulze, der den Sangerhäuser noch entscheidend abdrängte, vorbei.

Im Spiel der Hallenser, die auf einige Stammspieler verzichteten, fehlten Tempo und Genaugkeit, so konnte der Gastgeber immer wieder klären. Erst ein Standard brachte die verdiente Führung. Baumgart köpfte nach einer Ecke von Kapitän Tunay Deniz freistehend am langen Pfosten ein: 0:1 (34.). VfB-Keeper Maik Bemmann (38) und im Hauptjob Lehrer für Biologie und Sport war chancenlos. Ein weiteres Mal ließ sich der Oldie aber bis zur Pause nicht überwinden.

Wolf mit der Vorentscheidung

Nach dem Wechsel streckte sich Bemmann allerdings vergebens. Der auffällige Wolf ging mit Tempo in den Strafraum, schlug noch einen Haken und versenkte den Ball mit viel Wucht im Tor (59.). Anschließend verpasste es der HFC mehrfach, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Bei Sangerhausen schwanden die Kräfte, dennoch stemmte sich der in dieser Saison noch sieglose Verbandsligist (fast) erfolgreich gegen weitere Tore. In der 82. Minute köpfte Baumann im Stile eines Torjägers, der weiß, wo das Tor steht, ein.

Für den HFC geht es Sonntag nach Aue

Für den Halleschen FC geht es am kommenden Sonntag (14 Uhr im Audiostream und Ticker in der SpiO-App) im Ostderby beim furios gestarteten FC Erzgebirge Aue weiter. Für Baumgart wird es eine Rückkehr in seine alte Heimat. Vor seinem Wechsel nach Halle spielte der aus dem Nachwuchs des Chemnitzer FC stammende Baumgart fünf Jahre in Aue.

Sangerhausen empfängt am Freitag (19 Uhr) im Kellerduell der Verbandsliga den SC Bernburg und hofft auf den ersten Dreier.

Trainerstimme

HFC-Trainer Sreto Ristic: "Es war eine sehr engagierte und kontrollierte Leistung. Der Gegner hat so gespielt, dass man wenig Torchancen herausspielen kann. Sie standen teilweise mit Fünfer-Sechserkette hinten drin. Es war deshalb in den ersten 20 Minuten nicht so einfach. Wir hätten vielleicht das eine oder andere Tor mehr schießen müssen, haben das Spiel aber über 90 Minuten kontrolliert. Es ging darum, weiterzukommen und das haben wir geschafft."