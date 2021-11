90 Minuten gingen torlos vorüber so ging es in die Verlängerung. Auch hier passierte zunächst wenig Gefährliches und es hatte den Anschein, dass sich beide Mannschaften aufs Elfmeterschießen einigen wollten. Doch ein Standard in der 105. Minute brachte wieder Feuer ins Spiel. Nils Schätzle schlug eine Ecke für Germania in den Strafraum, wo Patrick Baudis hochstieg und zum 1:0 einköpfte. Es sah alles nach einem Sieg für die Gäste aus, doch in der 120. Minute zeigte der Schiedsrichter plötzlich auf den Punkt. Marcel Kohn war der Ball im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen. Eintrachts Gino Dörnte verwandelte für die Gastgeber und so ging es doch noch ins Elfmeterschießen.