Vor 261 Zuschauern brachte Stephan Schäfer die Gastgeber in Führung (8.), der Favorit drehte den Rückstand durch einen Doppelpack von Robin Brand (12., 32./Elfmeter). Doch Großenhain gab sich nicht geschlagen, kam durch Franz-Josef Zech zum Ausgleich (40.) und ging durch Marcel Fricke abermals in Führung (63./Elfmeter). Robin Brand besorgte mit seinem dritten Treffer den 3:3-Ausgleich (72.), ehe Großenhain nach dem 4:3 durch Felix Hennig (77.) bereits die Sensation vor Augen hatte. Doch Louis Walter rettete Grimma in die Verlängerung (90.+2).