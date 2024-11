RB Leipzig bleibt in der Fußball-Champions-League ein Punkte-Lieferant. Am Dienstag verlor das Team von Marco Rose auch bei Inter Mailand. Das 0:1 bedeutete die fünfte Niederlage beim fünften Auftritt in der Königsklasse. Der Druck auf den Trainer wird nun nicht geringer. Die Sachsen holten in den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen Punkt. Für ihre Ansprüche ist das zu wenig.