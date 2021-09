Manchester City zeigte am Mittwochabend seine immense Durchschlagskraft in der Offensive, konnte sich bei den Toren aber auch auf die Mitarbeit der Leipziger verlassen. Beim 1:0 durch Nathan Aké per Kopf (16.) sahen Nordi Mukiele und Willi Orban nicht gut aus, das 2:0 köpfte Mukiele gleich selber ein (28.), dem 3:1 per Elfmeter (Riyad Mahrez/45.+2) ging ein Handspiel des öfter unglücklich agierenden Lukas Klostermann voraus. Davor hatte Nkunku nach schönem Chipball von Emil Forsberg und Kopfballablage von Mukiele die Leipziger Hoffnungen wieder aufleben lassen.