Fußball | Champions League RB Leipzig sieht im Old Trafford richtig alt aus

2. Spieltag

Für RB Leipzig gab es in Manchester nichts zu holen - außer ein kleines Debakel: Mit sage und schreibe 0:5 (0:1) verlor der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwochabend in der Champions League bei Manchester United. Die Niederlage war verdient, fiel dann aber doch etwas arg hoch aus.