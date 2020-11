Auch in der zweiten Hälfte machte die RB-Abwehr einen guten Job. Kylian Mbappé hatte kaum noch etwas zu melden, sein Superstar-Kollege Neymar suchte in der Hoffnung auf Schiripfiffe vor allem Kontakt mit dem Rasen. Paris wirkte schon früh so, als wolle man das 1:0 über die Zeit schaukeln. Dass das gelang, lag auch an der Leipziger Offensive, der gegen das Pariser Abwehrbollwerk die Ideen ausgingen. Auch in dieser zweiten Hälfte hatte Forsberg die beste Torchance – wieder nach einer Flanke, wieder per Direktschuss. Der Schwede erwischte den Ball aber nur mit dem Schienbein, sodass die Kugel knapp neben dem Tor landete (50.).