RB Leipzig bleibt in der Champions League in dieser Saison weiterhin ohne Punkt. Bei Paris St. Germain kassierten die Sachsen am Dienstagabend (19.10.2021) trotz einer couragierten und kämpferischen Vorstellung eine 2:3-(1:1)-Niederlage. Nach Toren von André Silva (28.) und Nordi Mukiele (57.) lag RB zwischenzeitlich überraschend 2:1 vorn. Für Paris trafen die Superstars Kylian Mbappé (9.) und Lionel Messi (67.; 74./Foulelfmeter) und machten so vor 50.000 Zuschauern den Sieg des Topfavoriten perfekt. RB Leipzig hat nun nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Auch das Überwintern in der Europa League ist mit vier Punkten Rückstand auf Rang drei in großer Gefahr.