Die Gäste waren mit personellen Problemen in der Innenverteidigung angereist. In der ersten Halbzeit war davon aber nichts zu sehen. Atalanta lieferte sich mit RB das erwartete Pressing-Gefecht, ließ hinten lange nichts zu – und traf vorn mit der ersten Chance zur Führung: Luis Muriel ging links in den Strafraum und hämmerte den Ball dann ins lange rechte Dreiangel – Traumtor. Fünf Minuten später schoss er in einer ähnlichen Situation, diesmal aber am langen Pfosten vorbei. RB war bemüht, hatte leichte Feldvorteile, kam jedoch nur zu einer echten Torchance: André Silva traf aus dem Stand und elf Metern aber nur den Pfosten (26.).