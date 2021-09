Die zweite Halbzeit ging RB mit sichtlich mehr Selbstvertrauen und neuem Mut an. Im Mittelfeld wurden endlich wieder Zweikämpfe gewonnen, immer wieder arbeitete man sich an den gegnerischen Strafraum vor. Am bzw. im 16er allerdings verschanzte sich Brügge, verteidigte teilweise mit neun Feldspielern. Und das ziemlich erfolgreich, denn Zwingendes konnte RB nicht wirklich produzieren. Das lag an erneut diversen Ungenauigkeiten, Stockfehlern, schlechten Entscheidungen. Brügges Keeper Simon Mignolet musste nur eine Parade zeigen - gegen den eingewechselten Silva in der 89. Minute.