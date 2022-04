Nach der Pause waren die Gäste deutlich aktiver unterwegs und kamen auch gleich zu einer guten Chance: Ryan Kent setzte sich auf der linken Seite sehenswert durch, schoss dann aber aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei (49.). Kurz danach wurde ein Schuss von James Tavernier geblockt (53.). RB machte sich mit Fehlpässen und Ideenlosigkeit erst mal das Leben selber schwer, hatte aber durch Nkunku zwei echte Großchancen: Erst scheiterte er mit einem Gewaltschuss an Allan McGregor (53.), dann schnickte er zwar auch den Keeper aus, schoss jedoch anschließend aus 9 m über den Kasten.

Die spielentscheidende Phase begann in der 84. Minute, als McGregor einen guten 16-m-Schuss von Tyler Adams zwar glänzend entschärfte. Nach dem anschließenden Eckball und einer Kopfball-Abwehr der Rangers aber hämmerte Leipzigs Verteidiger Angelino die Kugel volley aus 19 m ins linke Eck. Es war nicht nur was die Lautstärke im Stadion betrifft der Höhepunkt einer Partie, die Leipzig letztlich verdient gewann. Was der Sieg wirklich wert ist, zeigt sich im Rückspiel am kommenden Donnerstagabend.

Domenico Tedesco (Leipzig): "Das war ein schweres Spiel gegen einen kompakten Gegner, der sehr eng verteidigt hat. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar zweigute Situationen in der Box, waren aber nicht so zwingend. Die ersten zehn Minuten war das gut, dann etwas träge. Im zweiten Durchgang war es einen Tick besser. Christo (Nkunku;d.Red.) hatte Riesenchancen. Viel mehr bekommst du in einem Europapokal-Halbfinale wahrscheinlich nicht., v.a. gegen einen so kompakten Gegner. Umso schöner war das 1:0 von Angelino. Damit müssen und können wir leben."