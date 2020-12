Das nicht gegebene Tor führte irgendwie zu einem Bruch im Spiel der Leipziger. Manchester machte nun von Minute zu Minute mehr Druck. Dann die 69. Minute: Fernandes setzt einen 19-m-Freistoß nur an die Latte. Unmittelbar danach landet der Ball in der ManUnited-Abwehr, Angelino erobert am Strafraum den Ball, spielt ab, bekommt ihn kurz darauf zurück und flankt in den Strafraum, wo Justin Kluivert aufmerksam ist und aus 5 m zum 3:0 trifft.