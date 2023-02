Dieses Tor tat so gut! Der im Sommer nach Leipzig zurückgekehrte Timo Werner schoss RB Leipzig am Mittwochabend (01.02.2023) mit seinem Treffer zum 3:1 gegen die TSG Hoffenheim endgültig ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Es war eine Genugtuung für den Stürmer, der noch auf der Suche nach seiner Form ist.

Werner, der bisher noch nicht die Erwartungen der Fans erfüllen konnte, hatte sich nach seinem Treffer in Richtung Fanblock gedreht und die Hand an sein linkes Ohr gehalten. Eine Geste, die Spieler normalerweise zeigen, weil sie von den gegnerischen Fans verhöhnt worden. Allein das zeigte, wie hoch der Druck auf dem Kessel war.

Der 26-Jährige kam nach seinem Riss der Syndesmose gegen Bayern München als Joker zum Einsatz, stand bei den Liga-Siegen auf Schalke und gegen Stuttgart in der Startelf. In Gelsenkirchen gelang ihm dabei ein Tor. Wettbewerbsübergreifend traf der 26-Jährige in dieser Saison elfmal in 20 Spielen. Hinzu kommen vier Torvorlagen.