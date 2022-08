Eine Überraschung lag eigentlich zu keinem Zeitpunkt in der Luft. Vom Anpfiff an dominierte RB, suchte geduldig nach der Lücke in den aus neun Hamburger Feldspielern bestehenden zwei Abwehrketten. Das erste Mal wurden die Leipziger in der 8. Minute fündig, doch André Silva köpfte nur an den Pfosten. Etwas später traf auch Xaver Schlager ans Aluminium (22.). Zu dem Zeitpunkt stand es aber schon 2:0, denn Timo Werner hatte RB nach Zuspielen von Emil Forsberg und Silva quasi vorentscheidend in Führung geschossen. Nach 30 Minuten schaltete der Titelverteidiger zwei Gänge zurück. An der Einseitigkeit der Partie änderte das aber nichts, RB legte sogar noch zwei Mal durch Silva (40.) und Werner (43.) nach. Den "gastgebenden Gästen" aus Hamburg wurde dagegen kein einziger Torschuss gestattet.