15 Minuten lang brauchte die neu zusammengestellte Formation, die gegenüber dem 2:0 in der Regionalliga gegen Luckenwalde auf acht Positionen verändert worden war, um ins Spiel zu finden. Trainer Jagatic wurde da schon leicht ungehalten. Er konnte sich aber beruhigen, denn danach nutzte sein Team die Chancen konsequent: Luis mit der Brust am kurzen Pfosten (18.), Kirstein in der Mitte nach Vorlage von rechts (23.) und erneut Kirstein nach Rechtsflanke per Kopf (29.) sorgten für die Vorentscheidung nach einer halben Stunde.

Benjamin Luis trifft zur Chemie-Führung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK