Für vier unterklassige Teams ging es in zwei Viertelfinalspielen um die große Chance aufs Halbfinale. Genutzt haben sie am Ende der Achtligist FC Thüringen Jena mit einem ungefährdeten 3:1 gegen die Landesklasse-Mannschaft von Büßleben und der FC Saalfeld, der sich im Siebtliga-Duell mit der SG Struth/Diedorf in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzte.

Was für ein Schlagabtausch vor rund 500 Zuschauern in Saalfeld: Die SG Struth/Diedorf startete dank eines fulminanten Fernschuss-Treffers von Käppler mit einer frühen Führung in die Partie (11.). Besonders bitter für die Gäste: Im Anschluss an eine eigene Ecke, bei der sie nur knapp das 2:0 verpassten, kamen die Saalfelder zum Ausgleich. Nach einer Flanke nickte Moritz Hutschenreuter den Ball im Luftduell mit Torwart Norman Wohlfeld ins Netz, der anschließend liegen blieb (42.). Der Schiedsrichter hatte wohl nur deswegen auf Tor entschieden, weil der Keeper gerade so den Fünf-Meter-Raum verlassen hatte und dort bekanntlich nicht mehr besonders geschützt ist.