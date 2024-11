Rasant ging es los in diesem ersten Achtelfinalspiel des Sachsenpokals: Nur fünf Minuten gespielt, schon zappelte der Ball im Netz der Dresdner. Allerdings nicht durch einen Chemnitzer, sondern durch den Kapitän der Hausherren höchstselbst. Nach einer Ecke setzte Dzenan Hot zur Klärung an, erwischte den Ball jedoch nicht richtig und lenkte ihn stattdessen an seinem Torhüter Moritz Eggert vorbei in den Kasten (5.).