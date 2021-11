Schon zur Pause führten der Drittligist beim Siebtligisten klar mit 4:0, Max Roscher (26.) und Kevin Freiberger (33.) sorgten für einen beruhigenden Vorsprung. Nach einem Blitz-Doppelpack (36./37.) durfte Furkan Kircicek kurz von einem lupenreinen Hattrick träumen. Doch dann gab es 35 Minuten lang keine weiteren CFC-Tore, Liebertwolkwitz hatte nun sogar Chancen zum 1:4. Erst in der Schlussphase netzten dann Joker Andis Shala (72.), der von einer Verletzung genesene Verteidiger Robert Zickert (81.) und Christian Bickel (90.) zum 7:0 ein. Bereits am Mittwoch geht es für den CFC im Pokal bei der SV Panitzsch/Borsdorf weiter. Anpfiff am Buß- und Bettag ist um 13:00 Uhr. Der Klub aus der Leipziger Stadtliga stand noch nie im Pokal-Achtelfinale.