Fußball | Sachsenpokal Markranstädt ist raus - Bautzen zieht ungefährdet in nächste Pokalrunde ein

Achtelfinale

Diesmal blieb die Überraschung im Sachsenpokal aus. Nachdem der SSV Markranstädt zuvor Eilenburg rausgekegelt hatte, war im Achtelfinale Schluss. Am Ende setzte sich Lok-Bezwinger Budissa Bautzen mit 3:0 im Stadion am Bad durch und zog ungefährdet in die nächste Runde ein. Bei Markranstädt kam noch Prominenz ins Spiel.