Es passte alles in Panitzsch: Tolle Kulisse, Feuerwerk und Konfetti und eine starke erste Halbzeit des Kreisoberligisten. Gegen die Profis aus Chemnitz ließen die Gastgeber lange Zeit nichts anbrennen. Die Deckung stand sicher, die Außenverteidiger unterbanden nahezu alle Flanken. Und dennoch lag nach 14 Minuten der Ball im Tor, als Jovan Vidovic nach einer Freistoßeingabe aus zehn Metern ins rechte Eck köpfte. Davon ließ sich Panitzsch aber nicht entmutigen, hielt die Partie sogar weitgehend offen. Der CFC wirkte behäbig, konnten die engagiert verteidigenden Gastgeber kaum überraschen. Erst in der 34. Minute wurde es wieder gefährlich, als Max Roscher aus 25 Metern die Latte traf. Danach zeichnete sich SVP-Keeper Leonhard Saewe bei einem Pagliuca-Flachschuss aus, als er den Ball aus dem rechten unteren Eck fischte.

Nach dem Wechsel passierte zunächst gar nichts auf dem Platz. Dann hatten die Gäste zwei, drei starke Momente über die linke Seite, die zur Entscheidung führten. Zunächst spitzelte Stanley Keller nach einem Pass von Tobias Müller den Ball in die Maschen (64.), dann traf Felix Schimmel aus 15 Metern in den rechten Winkel (74.). Weitere Möglichkeiten wurden zum Teil leichtfertig vergeben. Panitzsch/Borsdorf verteidigte weiter engagiert. Tobias Heinrich hatte bei einem 30-Meter-Freistoß sogar eine kleine Möglichkeit (62.) und freute sich nach dem Spiel: "Ich kann es nicht in Worte fassen. Ein Tag zum Genießen, wir haben uns so gut verkauft. Sprachlos, wir werden heute noch ein bisschen feiern. Das ist eine geile Sache für den gesamten Verein."