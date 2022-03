FSV-Coach Joe Enochs rotierte seine Elf auf fünf Positionen durch. Für Nils Butzen, Steffen Nkansah, Manfred Starke, Marcel Hilßner und Marco Schikora begannen Can Coskun, Max Reinthaler, Lars Lokotsch, Dustin Willms und Yannik Möker.

Kamenz stand zunächst sicher und konterte über den Brasilianer Miguel Rodrigues öfters gefährlich. Zwickau übernahm aber immer mehr die volle Kontrolle. Zunächst hielt Kamenz-Keeper Florian Kopittke im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Willms aber bärenstark (13.). Die zweite Großchance saß dann! Coskun wurde über links freigespielt und brachte den Ball in die Mitte, wo mehrere FSV-Kicker freistanden. Möker legte sich die Kugel zurecht, vollendete schließlich mit einem Flachschuss – 0:1 (18.).

Zwickaus Lars Lokotsch trifft zum 2:0 gegen Kamenz-Torhüter Florian Kopittke. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Der FSV verwaltete die Partie im Anschluss, Kamenz fehlte der Mut, den Ball länger in der gegnerischen Hälfte zu halten. Den Respekt vor den Profis konnte der Außenseiter nicht wirklich ablegen. So machten die Schwäne nicht mehr als nötig – und schlugen kurz vor der Pause wieder eiskalt zu. Kopittke wehrte einen Möker-Strich zur rechten Seite ab, von da flankte Patrick Göbel umgehend wieder nach innen und Lokotsch wuchtete die Kugel per Kopf zum 2:0 rein (41.).