Der Chemnitzer FC ist seiner Favoritenrolle im Sachsenpokal-Viertelfinale beim Bischofswerdaer FV 08 gerecht geworden. Der CFC, der in der Regionalliga Nordost spielt, bezwang den mutig aufspielenden Oberligisten am Sonntag vor 412 Zuschauern in der Volksbank-Arena mit 3:1 (1:1). Bis der favorisierte CFC die Kontrolle im Spiel übernahm, brauchten die himmelblauen Anhänger allerdings Geduld und mussten zunächst das 0:1 durch Bruno Schiemann hinnehmen (25.). Bis zur Pause gelang allerdings noch der Ausgleich durch Kevin Freiberger.

Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe in Bischofswerda. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg