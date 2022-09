Von Beginn an waren die Gäste aus Zwickau klar tonangebend und gingen auch früh in Führung: Nach einem Zuspiel von Yannic Voigt scheiterte Raphael Assibey-Mensah im ersten Versuch an Bornas Torhüter Maximilian Welz, den Nachschuss verwandelte er problemlos zum 0:1 (5.). Der Favorit spielte munter weiter nach vorn, während Borna in der Defensive gebunden war. Nach einer Ecke für Zwickau zog Voigt aus der Distanz ab, der abgefälschte Schuss ging zunächst ans Aluminium, den Nachschuss setzte Assibey-Mensah neben das Tor. Wenige Momente später machte es Lukas Krüger dann besser: Nach einer Hereingabe von Can Coskun erhöhte der Zwickauer Stürmer aus Nahdistanz auf 0:2 (21.).

Filip Kusic (Zwickau) gegen Justin Brandl (Borna). Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag