Tiffert hatte den CFC im Vergleich zur jüngsten Regionalliga-Niederlage gegen Altglienicke nur auf einer Position umgestellt: Für Niclas Walther begann Chris Löwe auf dem linken Flügel. Pavel Dotchev musste bei Erzgebirge Aue nach den vergangenen strapaziösen Wochen schon mehr rotieren: Maximilian Thiel, Nico Gorzel, Marvin Stefaniak und Paul-Philipp Besong kamen für Marco Schikora, Omar Sijaric, Boris Tashchy und Tim Danhof neu uns Spiel.

Dank Kircicek und Campulka: CFC startet traumhaft

Die Partie war gerade einmal 28 Sekunden alt, da brachte Chemnitz das Stadion an der Gellertstraße zum Kochen. Stephan Mensah wurde auf der linken Seite bedient und legte gedankenschnell quer. Furkan Kircicek hob den Ball ohne Probleme über Aue-Keeper Martin Männel ins Netz. Auch in der Folge spielte nur ein Team. Der CFC presste den Gegner früh in die eigene Hälfte und zwang Aue zu Fehlpässen. Kilian Pagliuca und erneut Mensah sorgten für die nächsten guten Abschlüsse (8./9.). Bei den Gästen aus dem Erzgebirge fehlte es zudem in der Zuordnung. Nach einem punktgenauen Löwe-Freistoß stieg Tim Campulka am zweiten Pfosten mutterseelenallein hoch und köpfte wuchtig zum 2:0 ein (14.). Furkan Kircicek verwandelte das Stadion an der Gellertstraße nach 28 Sekunden in ein Tollhaus. Bildrechte: IMAGO/HärtelPRESS

Der CFC war ganz einfach giftiger und galliger in der Anfangsphase. Aue verteidigte teils vogelwild, fand keine Mittel im Offensivspiel und mühte sich vergeblich ab. Nach einer cleveren Seitenverlagerung der Chemnitzer hatten Pagliuca und Mensah sogar das 3:0 auf dem Fuß (26.).

Doch in der Folge kam Aue langsam aber sicher besser in die Partie und erarbeitete sich Feldvorteile. Antonio Jonjic prüfte nach 36 Minuten CFC-Keeper Jakub Jakubov aus der Distanz, zwei Minuten vor der Pause schloss der 23-Jährige aus ähnlicher Position erneut ab, verzog aber.

Auer Sturmlauf bleibt aus

Wenig überraschend reagierte Dotchev zur Pause und brachte mit Omar SIjaric und Schikora frische Kräfte. Die Wechsel sollten Wirkung zeigen. Aue agierte ab dem Wiederanpfiff dominant und schnürte den CFC in der eigenen Hälfte ein. Dimitrij Nazarov setzte nach 53. Minuten den ersten Warnschuss aus der Distanz ab, doch Jakubov hatte mit dem zu zentral platzierten Volley keine Probleme. Auf der Gegenseite musste Männel nach einer Ecke sein ganzes Können aufweisen, parierte einen Kopfball von Tobias Müller aus kürzester Distanz aber mit einem Wahnsinns-Reflex (57.). Die Chance brachte Chemnitz wieder neues Selbstvertrauen. Aue geriet in der Folge in der Defensive erneut in arge Bedrängnis.

Brügmann setzt den Schlusspunkt

Auch nach 65 Minuten blieb der eigentlich erwartete Sturmlauf der Auer aus. Chemnitz hatte zu diesem Zeitpunkt wenig Probleme, den Laden hinten dicht zu halten. Aue konnte sich dagegen erneut bei Männel bedanken, der die Vorentscheidung mit der nächsten starken Parade gegen Felix Brügmanns Kopfball reaktionsschnell verhinderte (73.). Zehn Minuten später war aber auch Aues Kapitän machtlos. Nach einem Sprint über das halbe Feld spitzelte Löwe Gorzel den Ball vom Fuß, Brügmann ließ sich im Anschluss nicht zweimal bitten und schob ohne Probleme ins linke Eck zum 3:0 ein (84.).

Nächstes Pokalderby am Mittwoch

Mit Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau sind noch zwei weitere Drittligisten im Wettbewerb. Beide Teams treffen am kommenden Mittwoch (29.03.2023, 19 Uhr) im direkten Duell aufeinander. Die anderen Halbfinalisten werden bereits am Wochenende ermittelt. Am Sonnabend (14 Uhr) ist Regionalligist Lok Leipzig bei Oberligist FC Grimma zu Gast. Zur gleichen Zeit empfängt Siebtligist Lipsia Eutritzsch Oberliga-Schlusslicht FC Oberlausitz-Neugersdorf.

Stimmen zum Spiel folgen