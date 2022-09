Martin Männel feierte nach seiner schweren Knieverletzung und 169 Tagen Pause sein Comeback im Tor des FC Erzgebirge, sein bisheriger Vertreter Philipp Klewin musste auf die Bank. Sonst nahm Interimscoach Carsten Müller nur zwei, allerdings bezeichnende Änderungen vor. Die Neuzugänge Ivan Knezevic, von Ex-Trainer Timo Rost aus Bayreuth mitgebracht, und Alexander Sorge, der bislang als Abwehrboss die Defensive nicht wirklich sattelfest bekam, verloren ihren Stammplatz. Routinier Dimitrij Nazarov, zuletzt in der Liga noch 90 Minuten Reservist, und Marco Schikora als Linksverteidiger rutschten in die Startelf. Korbinian Burger ging nach innen und bildete mit Steffen Nkansah das neue Abwehrzentrum.

Gleich die erste Aktion der Partie spielte den kriselnden Gästen in die Karten. Schon nach 30 Sekunden konnte sich Eilenburg direkt am Strafraum nur mit einem Foul helfen. Nazarov knallte die Kugel aufs Tor, Keeper Andreas Naumann reagierte glänzend, war gegen den Nachschuss von Maximilian Thiel aus rund 17 Metern dann aber völlig machtlos – 0:1 (2.).

Der Drittligist dominierte trotz mancher Vorwärtsbemühungen des Underdogs fast durchgehend. Nach einer Viertelstunde war das Chancenverhältnis von 5:0 bereits standesgemäß, danach beruhigte sich das Geschehen leicht. Trotzdem war das 2:0 überfällig. Die offensiv mutig agierenden Nordsachsen waren wie öfters in dieser Phase weit aufgerückt und ein Pass in den freien Raum reichte, sodass Tom Baumgart frei auf die Kiste zuging und zum zweiten Treffer des Tages ins linke Eck einschob (29.).

Interimscoach Carsten Müller konnte gegen den Oberligisten nur mit den ersten 15 Minuten einverstanden sein. Bildrechte: imago images/Picture Point

Nach der Pause hatte der Regionalliga-Absteiger durch Tim Bunge (49./51.) zwei gute Gelegenheiten zum Anschlusstor. Auf der Gegenseite verlegte sich das Profiteam nur aufs Verwalten. So verloren die Veilchen den Faden und verpassten es, sich vorn mehr einzuspielen beziehungsweise auch mehr Selbstvertrauen für den harten Drittliga-Alltag zu tanken. Zu allem Überfluß musste Torschütze Tom Baumgart mit einer Verletzung am linken Fuß angeschlagen raus (65.). Erst der für ihn eingewechselte Antonio Jonjic sorgte wieder für Schwung und den ersten Torschuss der zweiten Hälfte in der 70. Minute.