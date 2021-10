Nach 13 Minuten kam die Chemnitzer Torlawine ins Rollen und verschüttete die tapferen, aber chancenlosen Grimmaer. Im Schnitt traf die Elf von Daniel Berlinski im ersten Durchgang aller sechs Minuten. Dabei tat sich Simon Noah Roscher als dreifacher Torschütze hervor. Er war einer von vielen "Himmelblauen", die eine Chance in der Startelf bekommen und diese nutzten. Als Vorlagengeber stach Felix Schimmel hervor, der auf der rechten Seite nicht zu stoppen war, und drei Tore servierte. Grimma, in der Oberliga nur 16. und mit großen Problemen in der Defensive, war gegen die spielfreudigen Gäste chancenlos und wagte sich selten in die Offensive. Der Ehrentreffer gelang dennoch vor der Pause. Goldammer nutzte ein Missverständnis.