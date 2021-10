Nur vier Minuten dauerte es bis der Drittligist in Führung ging. Nach einer Ecke landete der Ball im Strafraum bei Marco Schikora. Der zog kraftvoll mit links ab und brachte den Ball im Tor unter. Fünf Minuten später erhöhten die Gäste. Schikora spielte einen langen Ball in den 16er auf Ronny König, der direkt abzog. Topi Valtonen konnte zunächst parieren, der Ball landete allerdings genau vor den Füßen von Lars Lokotsch, der abstaubte und zum 2:0 einschob.

Zwickau kontrollierte die Partie, und schien frühzeitig alles klar machen zu wollen. Ein katastrophaler Fehlpass genau in die Füße von Obinna Johnson Iloka brachte die Leipziger dann allerdings in der 23. Minute zurück in die Partie. Iloka fackelte nicht lange und zog aus 16 Metern ab: 1:2. Mit der knappen Zwickauer Führung ging es in die Pause.

Carsten Hänsel: "Wir sind schon ein bisschen enttäuscht. Wenn man so startet muss man eigentlich schlimmeres befürchten. Wir haben ein Super-Spiel gemacht und sind an unser Limit gegangen. Wir hatten viele Momente, in denen wir im Mittelfeld den Ball erobert haben und dann vielleicht den falschen Pass gespielt haben. Am Ende geht das in Ordnung. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel hier abgeliefert. Für uns war es ein super Erlebnis. Das Ergebnis war natürlich ein bisschen enttäuschend. Ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg."