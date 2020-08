1.000 Zuschauer fieberten bei angenehmen äußeren Bedingungen um die 25 Grad im Eilenburger Illburg-Stadion dem Showdown entgegen. Die Ausgangslage war klar: Während der Chemnitzer FC als klarer Favorit die Titelverteidigung anpeilte, wähnte sich der FC Eilenburg nur noch einen Schritt vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Deren Coach Nico Knaubel musste dabei auf die gelbgesperrten Tim Bunge und Philipp Sauer verzichten. Halbfinal-Torschütze Adam Fiedler nahm mit einer leichten Knöchelverletzung zunächst auf der Bank Platz. Beim CFC sollten es Danny Breitfelder, Kevin Freiberger und Tobias Müller in der Offensive richten.

Offener Schlagabtausch – Kummer mit dem Lattenknaller

Jubel bei 0:1-Torschütze Danny Breitfelder Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Gleich ab der ersten Minute war ordentlich Feuer in der Partie. Beide Teams spielten mit offenem Visier, wobei der Chemnitzer FC die ersten beiden Duftmarken setzten. Breitfelder und Lukas Knechtel scheiterten aber jeweils nach Eckstößen am Eilenburger Defensivverbund (6./.8). Die Gastgeber wirkten zu Beginn etwas eingeschüchtert, es dauerte bis zur 14. Minute, ehe Dennis Kummer mit einem Lattenknaller aus knapp 25 Meter Entfernung den FCE aus der Lethargie weckte. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Elf von Daniel Berlinski ackerte sich zunehmend vor dem gegnerischen Gehäuse ab. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erlöste Breitfelder dann die Gäste. Der Stürmer bekam den Ball im Sechzehner zugespielt und spitzelte die Kugel an Andreas Naumann in die rechte untere Ecke (40.). Kurz darauf hätten die Chemnitzer sogar erhöhen können, doch Breitfelder scheiterte freistehend vor FCE-Keeper Andreas Naumann (45.).

Müller scheitert per Strafstoß

Nach dem Pausengang war der Chemnitzer FC weiter die spielbestimmende Mannschaft und drückte auf die Vorentscheidung. Nach feiner Vorarbeit von Müller traf Breitfelder per Flugkopfball aber nur den Pfosten (60.). Die "Himmelblauen" stürmten weiter an und waren nun die klar bessere Mannschaft. In der 65. Minute brachte Sebastian Heidel Freiberger im Strafraum zu Fall. Müller hatte die Entscheidung per Elfmeter auf dem Fuß, fand in Neumann aber seinen Meister, der die richtige Ecke ahnte. Sechs Minuten später machte es der CFC dann besser. Bickel flankte mit feiner Klinge in die Box, dort stahl sich Freiberger im Rücken seines Gegenspielers davon und köpfte gegen die Laufrichtung von Naumann zum 2:0 ein (71.).

Hache macht es Spannend

Der Pokal war für die Chemnitzer zum Greifen nah, doch urplötzlich erzielte Eilenburg den Anschlusstreffer. Kummer schlug von der rechten Seite eine hohe Flanke, die zuerst an den Pfosten klatschte und anschließend vor den Füßen von Steven Hache landete. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte knapp zehn Minuten vor Schluss noch einmal für richtig Spannung (78.). Letztlich schaffte es der CFC aber, das enge Ergebnis über die Zeit zu retten. Der Sieg im Sachsenpokal ist für den Regionalligisten gleichbedeutend mit dem Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Dort wartet die TSG 1899 Hoffenheim. Zweikampf um den Ball zwischen Niklas Hoheneder (Innenverteidiger Chemnitz, Rueckennummer 3) (li.) und Emilio Luis (Rechter Verteidiger Eilenburg, Rueckennummer 19) (re.) beim Spiel Eilenburg gegen Chemnitz (22.08.2020). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Trainerstimmen

Nico Knaubel (FC Eilenburg): "Es geht mir beschissen, weil wir richtig einen rausgehauen haben. Es ist schade, denn wir hätten das nur mit der besten Mannschaft bestehen können und die konnten wir heute aus bestimmten Gründen nicht stellen. Aber Hut ab vor der Mannschaftsleistung. Jeder hat gespürt, wie wir uns in das Spiel reingehauen haben. Am Anfang hatten wir Probleme, die Lücken zu schließen, am Ende sind wir über den Kampf gekommen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir werden uns nun schütteln und dann das neue Ziel Oberliga-Meisterschaft angehen."