Die Wurzener versuchten in der Anfangsphase Dynamo früh im Spielaufbau zu stören und sie so weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Das klappte bis zur zehnten Minute, dann eröffnete Julius Kade den Torreigen, indem er einen Abpraller des Keepers ins Tor lupfte. Zwei Minuten später legte Ahmet Arslan von der Strafraumgrenze nach. In der 22. Minute war es erneut Kade, der den Keeper umkurvte und zum 3:0 einschob. Jan Shcherbakovski erhöhte per Direktabnahme aus halblinker Position nach einer halben Stunde auf 4:0. Auch Stefan Kutschke, der Dresden als Kapitän aufs Feld führte, durfte sich nach einem wuchtigen Kopfball aus zehn Metern in die Torschützenliste eintragen.

ATSV Frisch Auf Wurzen - Dynamo Dresden: Ahmet Arslan trifft zum 2:0 (12.) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK