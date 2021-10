Zu viel Risiko oder genau richtig, im Landespokal der zweiten Reihe eine Chance zu geben? Das sollte sich schnell zeigen. Denn Lok hatte nach zuletzt vier Zu-Null-Siegen in Serie richtig Probleme in Fahrt zu kommen. Nur Eric Voufack scheiterte nach tollem Steckpass am herausstürmenden Keeper (7.), sonst war bis auf ein Zufallsprodukt von Urban (44.) und ein Berger-Solo (45.+2) vor der Pause tote Hose im FCL-Angriff. Bautzen hatte mit Julien Hentsch (30.), dessen Abschluss von Tasche im Eins-gegen-Eins abgewehrt wurde, schon früh die Führung auf dem Fuß. Die Budissen standen defensiv recht sicher, schalteten jederzeit blitzschnell und gefährlich nach vorn um.