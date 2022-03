Von Abtasten keine Spur, auf der Müllerwiese entwickelte sich sofort ein intensives Spiel. Der Oberligist aus Bautzen versteckte sich keineswegs, sondern spielte gut mit. Chemie versuchte es in der Anfangsphase zumeist mit langen Pässen in die Spitze, allein es fehlte der Abnehmer. Chemie-Torwart Benjamin Bellot hatte zudem keinen geruhsamen Nachmittag und musste auf der Hut sein. Wie in der der 21. Minute, als er sich bei einem Hentsch-Schuss ganz langmachen musste.