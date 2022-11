Der FC Erzgebirge Aue steht nach einem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Budissa Bautzen im Viertelfinale des Sachsenpokals. Die favorisierten Veilchen taten sich am Samstag vor 2.560 Zuschauern im Stadion an der Müllerwiese zunächst schwer. Das lag am mutig aufspielenden Oberligisten, der sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe präsentierte und sogar die besseren Chancen hatte. Die beste Möglichkeit der Budissa-Elf hatte Jannik Käppler, der den Ball aus Nahdistanz aber nur an den Pfosten bugsierte (24.). Auch Aue verbuchte in Halbzeit eins einen Pfostentreffer nachdem Dimitrij Nazarov das Aluminium durch einen Freistoß prüfte (31.). Die Führung gelang Ivan Knezevic kurz darauf als er einen Schnellangriff nach Eingabe von rechts sicher vollendete (32.).