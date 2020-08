Bei 33 Grad Celsius sahen die 1.000 Zuschauer im Eilenburger Stadion eine umkämpfte Partie. Beide Mannschaften spielten aus einer kompakten Defensive, wobei sich Lok mit zunehmender Spielzeit Vorteile erarbeitete. Am dichtesten an einem Torerfolg war Maik Salewski, der per Direktabnahme an FCE-Keeper Andreas Naumann und in der 41. Minute an der Latte scheiterte.